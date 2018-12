Dinslaken (ots) - Am Samstag, zwischen 11.45 Uhr und 12.45 Uhr, klingelte ein Unbekannter an einem Einfamilienhaus an der Riemenschneiderstraße.

Er erklärte der 84-jährigen Bewohnerin, dass er Arbeiten im Haus durchführen müsse. Diese ließ ihn daraufhin ins Haus.

Der angebliche Handwerker bewegte sich daraufhin mehrfach vom Erdgeschoss ins Dachgeschoss und gab vor, an der Wasserleitung zu arbeiten. Der Trickdieb stahl in einem unbeobachteten Augenblick Bargeld und Schmuck.

Außerdem ließ er sich seine "Arbeit" noch von der Geschädigten bezahlen, indem er Bargeld für die vorgenommene Handwerksleistung verlangte.

Beschreibung des Trickdiebes: Ca. 35 Jahre alt, schlanke Figur, ca. 170 cm groß und insgesamt ein gepflegtes Erscheinungsbild. Er trug eine graue Jacke und eine dunkle Stoffhose.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

