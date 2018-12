Hamminkeln (ots) - In der Zeit von Freitag, 15.30 Uhr, bis Samstag, 21.15 Uhr, hebelten Unbekannte ein im Erdgeschoss befindliches Fenster eines Kindergartens am Lüdgenfelder Weg in Dingden auf und gelangten ins Gebäudeinnere.

Hier öffneten sie sämtliche Schranktüren und durchwühlten Schubladen. Im Büroraum hebelten sie eine verschlossene Schranktür auf und öffneten eine darin befindliche Geldkassette.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hamminkeln, Tel.: 02852 / 966100.

