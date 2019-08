Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Badegäste am Binsfeldsee bestohlen (47+48/2808)

Speyer (ots)

28.08.2019, 15:30 - 16:00 Uhr und 16:44 Uhr

Gleich zweimal kam es am Mittwochnachmittag zum Diebstahl zum Nachteil von Badegästen im Bereich des Binsfelds.

Zwischen 15:30 - 16:00 Uhr entwendete ein unbekannter Täter an einem Privatstrand im Bereich Binshofhotel mehrere Gegenstände aus den Rucksäcken von drei Jugendlichen, die sich zu diesem Zeitpunkt im See aufhielten. Als diese aus dem See zurückkamen, bemerkten sie, dass ihre Sachen durchwühlt waren. Passanten beschrieben eine Person, welche sich zuvor verdächtig an den Rucksäcken aufgehalten haben soll, wie folgt: Rotes T-Shirt, tätowierter Arm, gepflegtes Äußeres, Haare nach hinten gekämmt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Ein weiterer Diebstahl zum Nachteil eines Badegastes ereignete sich am Hundestrand des Binsfeldsee gegen 16:44 Uhr. Während sich eine 48jährige Frau zusammen mit ihrem 55jährigen Lebensgefährten im Wasser aufhielt, entwendet ein zunächst unbekannter Täter ein Mobiltelefon sowie einen Geldbeutel mit geringer Bargeldsumme aus der Tasche der Geschädigten. Dass sich der Täter in verdächtiger Weise an der Tasche aufhielt und sich anschließend in ein Gebüsch flüchtete, konnte die Geschädigte und ihr Lebensgefährte vom Wasser aus sehen. Da es sich bei dem Hundestrand um eine Halbinsel handelt, begab sich beide an die Brücke (Zugang zum Festland) und verständigten von dort die Polizei. Dank des vorbildlichen Handelns der Geschädigten war dem Täter so der Fluchtweg versperrt. Beim Eintreffen der Polizei konnten diese dann den 18jährige Jugendliche aus Speyer in einem Gebüsch auf der Halbinsel auffinden und festnehmen. Das Diebesgut, dessen er sich vor seiner Festnahme entledigt hatte, konnte an die Geschädigte ausgehändigt werden. Eine Absuche nach weiterem Diebesgut auf der Halbinsel verlief ohne Erfolg.

