Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer/Römerberg - Verkehrskontrollen (36/2808)

Speyer (ots)

28.08.2019, 08:00 - 14:00 Uhr

Am Mittwoch wurden durch die Polizei Speyer Verkehrskontrollen auf der Salierbrücke sowie in der Rheinallee/Schillerweg und am Tafelbrunnen in Römerberg durchgeführt.

Auf der Salierbrücke konnte bei sechs Fahrradfahrern verkehrsrechtliches Fehlverhalten in Form des Befahrens des Fußweges festgestellt und geahndet werden. Durch die polizeiliche Präsenz auf der Brücke konnte das genannte Fehlverhalten zudem bei einigen Fahrradfahrern unterbunden werden. Diese stiegen bei Erblicken der Polizeibeamten von ihrem Zweirad und schoben dies. In mehreren Bürgergesprächen wurde seitens der Polizei nochmals auf die bestehende Verkehrsregelung hingewiesen und diese gegenüber den Radfahrern erläutert. Auch am heutigen Tag gab es jedoch wieder mehrere Radfahrer, welche keinerlei Verständnis für die derzeitige Beschilderung des Fußweges der Salierbrücke zeigten und ihren Unmut gegenüber der Polizei zum Ausdruck brachten. An den beiden anderen Kontrollörtlichkeiten konnten bei ca. 50 kontrollierten Fahrzeugen insgesamt 21 Verkehrsverstöße festgestellt und geahndet werden. Dabei hatten 13 Fahrzeuginsassen keinen Sicherheitsgurt angelegt, 6 Fahrzeugführer bedienten ihr Mobiltelefon während des Fahrens, ein Fahrzeugführer musste wegen unzureichend gesicherter Ladung beanstandet werden und ein Verkehrsteilnehmer führte keinen Führerschein mit sich.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell