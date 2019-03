Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Schuppenbrand in Eime

Hildesheim (ots)

Elze:In Eime, Im Külffeld, wurde am 13.03.2019, um 23:57 Uhr, ein Brand eines Schuppens gemeldet. Vor Ort wird festgestellt, dass Kaminholz, welches im Schuppen gelagert wurde, aus bisher unbekannter Ursache in Brand geraten war. Das Feuer griff auf den Schuppen über. Es entstand Sachschaden in bisher unbekannter Höhe. Die Löscharbeiten wurden durch die FFW Eime und Banteln unter der Leitung von OBM Friedrich Mensing übernommen. Die Ermittlungen hat die Polizeiinspektion Hildesheim aufgenommen. Hinweise erbittet die Polizei Elze unter der Tel.Nr: 05068/93030 oder die Polizeistation Gronau unter der Tel.Nr: 05182/909220.

