POL-WHV: Danke für vier Jahrzehnte bei der Landespolizei in Niedersachsen - 40 -jähriges Dienstjubiläum von Fritz Buchtmann

varel. In einer kleinen Feierstunde überbrachte Rainer Schönborn, Leiter des Polizeikommissariats Varel die Glückwünsche des Polizeipräsidenten der Polizeidirektion Oldenburg, Johann Kühme, und bedankte sich bei Polizeihauptkommissar Fritz Buchtmann.

"Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken" betonte Schönborn, der sich besonders darüber freute, dass "Fiete" von den vier Jahrzehnten, die meisten Jahre beim Polizeikommissariat Varel war: "Für fast 36 Jahre gewissenhafte Pflichterfüllung bei der Vareler Polizei gilt mein ganz besonderer Dank!" FOTO

Fritz Buchtmann fing mit 17 Jahren bei der Polizei des Landes Niedersachsen und leistete im Anschluss seiner erfolgreichen Ausbildung seinen Dienst bei der Bereitschaftspolizei Oldenburg. Im Oktober 1983 wurde er zum damaligen Polizeirevier nach Varel versetzt, er war sieben Jahre in der spezialisierten Tatortgruppe in der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland eingesetzt, die ebenfalls für das Zuständigkeitsgebiet in Varel zuständig ist.

Seit dem Oktober 2014 ist er Kriminal- und Ermittlungsdienst (KED) tätig und vertritt dort Manfred Schulz, den Leiter des KED.

Schönborn beschreibt den gebürtigen Vareler als hochgewachsenen, sehr schlanken und besonders belastbaren Beamten, den eigentlich nichts aus der Ruhe bringen kann.

