Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Nachtrag zum Verkehrsunfall in Jever

Wilhelmshaven (ots)

jever. Wie die Polizei bereits berichtete, kam es am Montagnachmittag, 19.08.2019, gegen 17:00 Uhr in der Wangerländischen Straße in Jever zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrer eines Pedelec und einem Pkw. Der 85-jährige Radfahrer befuhr den Radfahrweg parallel verlaufend zur Wangerländischen Straße in Fahrtrichtung Jever. Ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, bog er nach links in den fließenden Verkehr ein. Bei dem Zusammenstoß mit einem Pkw verletzte sich der Radfahrer schwer.

In der Nacht zum Freitag, 23.08.2019, ist der 85-jährige Fahrer des Pedelec an seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus verstorben.

