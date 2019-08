Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Bockhorn - in nur fünf Minuten Abwesenheit wurde das abgestellte Fahrzeug beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

bockhorn. Bei der Polizei in Bockhorn wurde angezeigt, dass es am Montagmorgen, 19.08.2019, in der Zeit von 07:25 - 07:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen sein soll.

Ein Ford Mondeo war in dieser Zeit auf dem Parkstreifen in der Lange Straße, in Höhe Hausnummer 2, Fahrtrichtung Steinhauser Straße abgestellt. Innerhalb fünf Minuten muss der Pkw von einem anderen, vorbeifahrenden Fahrzeug beschädigt worden sein.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten an der linken Fahrzeugseite Lackabrieb fest, außerdem war der Kotflügel verbeult bzw. eingedellt.

Der flüchtende Fahrzeugführer bzw. Zeugen, die ergänzende Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04453/7350 in Verbindung zu setzen.

