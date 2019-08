Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Diebstahl von Stromkabeln

Wilhelmshaven (ots)

In der Zeit vom 19. - 21. August gelangten bislang unbekannte Täter am Kanalweg in Wilhelmshaven auf das Gelände des ehemaligen Jadebades. Dort versuchten sie über verschiedene Wege in den auf dem Grundstück befindlichen Gebäudekomplex zu gelangen. Nachdem sie eine Tür aufgebrochen haben, rissen sie im Anschluss diverse Starkstromkabel, welche teilweise noch unter Strom standen, aus der Wand und entwendeten diese. Die Tat dürfte während ihrer Ausführung Lärm verursacht haben. Außerdem müsste der Abtransport der Kabel auf Grund der Menge aufgefallen sein. Wer verdächtige Beobachtungen im Bereich des ehemaligen Jadebades am Kanalweg gemacht hat und Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer: 04421-9420.

