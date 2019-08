Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall zwischen PKW und Krad

Kradfahrer und Sozius schwerverletzt

Wilhelmshaven (ots)

Am 21.08.2019, um 16:52 Uhr, wurde ein schwerer Verkehrsunfall am Kanalweg in Wilhelmshaven gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass nach bisherigem Ermittlungsstand ein 63jähriger Fahrzeugführer aus einer Hofeinfahrt fuhr und dabei einen Kradfahrer (21 Jahre) und seinen Sozius (19 Jahre) übersah. Der Kradfahrer befuhr den Kanalweg vom Banter Weg kommend in Richtung Ebkeriege. Durch den Zusammenstoß wurden der Kradfahrer und der Sozius vermutlich über die Leitplanke geschleudert. Beide wurden schwer verletzt, Lebensgefahr kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. An PKW sowie am Krad entstanden Sachschäden. Eingesetzt zur Versorgung der Verletzten waren mehrere Rettungssanitäter sowie ein Notarzt. Die Verletzten wurden in die umliegenden Krankenhäuser verbracht.

