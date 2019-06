Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter hebt Geld mit gestohlener Karte ab - 1. Folgemeldung - Verdächtiger identifiziert

Essen (ots)

45329 E.-Altenessen-Nord: Am 9. April gegen 18 Uhr nutzte ein bislang unbekannter Mann eine gestohlene Bankkarte, um damit in einer Bank in Altenessen Geld abzuheben.

Zuvor hatte die eigentliche Besitzerin der Karte (82) ihre Handtasche mitsamt Portmonee und Bankkarte in ihr Auto gelegt. Dieses stand auf einem Supermarktparkplatz an der Altenessener Straße. Kurz entfernte sie sich, um den Einkaufswagen abzustellen - ohne jedoch das Fenster zu schließen.

Diese Situation nutzte der Unbekannte offenbar, um die Tasche zu stehlen. Anschließend wurde er von einer Überwachungskamera der Bank bei dem mutmaßlichen Betrug festgehalten.

Wir berichteten am 21. Juni.

Nach der Veröffentlichung eines Lichtbilds erhielt die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung, welche zur Identifizierung des Verdächtigen führten. Die Fahndung wird somit zurück genommen. (Akoe / ChWi)

