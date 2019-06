Polizei Essen

POL-E: Essen: Polizei ermittelt nach volksverhetzenden Äußerungen- Beschuldigter Radfahrer stürzte aufgrund seiner Trunkenheit auf die Fahrbahn

Essen (ots)

45355 E.- Borbeck: Ein stark alkoholisierter Mann (28) soll Dienstagabend (25.Juni, gegen 19 Uhr) im Bereich Markstraße und der Wüstenhöferstraße fremdenfeindliche Äußerungen gegenüber Passanten abgegeben haben. Zeugen berichteten, dass der 28-jährige Deutsche kaum in der Lage war, sein Fahrrad sicher zu führen. Mehrfach stürzte er auf die Fahrbahn. Seine Worte und Gesten stellen möglicherweise den Tatvorwurf der Volksverhetzung dar, zudem nahm er unter Alkoholeinwirkung am Straßenverkehr teil. Kommissariate der Essener Polizei ermitteln gegen den mutmaßlichen, in Zeven stationierten Soldaten. Zur Verhinderung weiterer Straftaten nahmen ihn die Polizeibeamten in Gewahrsam, nachdem ihm eine Blutprobe entnommen und eine mitgeführte Schlagwaffe beschlagnahmt wurde./ Peke

