Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Einbruch in Sporthalle

Heiden (ots)

Mit massiver Gewalt sind am Wochenende Unbekannte in eine Sporthalle an der Straße "Am Sportzentrum" in Heiden eingedrungen. Um in das Gebäude zu kommen, hatten die Täter eine verglaste Tür eingeschlagen. Im Inneren hebelten die Einbrecher eine weitere Tür auf. Zudem beschädigten sie eine weitere Glasscheibe im Bereich des Haupteingangs. Der dabei entstandene Sachschaden beträgt circa 1.100 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Freitag, 22.00 Uhr, und Dienstag, 08.20 Uhr. Ob und gegebenenfalls was die Täter entwendeten, stand zunächst nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

