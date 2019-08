Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Varel - Fahrzeug stieß beim Einparken in die Schaufensterfrontscheibe

Wilhelmshaven (ots)

varel. Am Donnerstagmittag, 22.08.2019, stieß gegen 13:35 Uhr ein 79-Jähriger aus Hude mit seinem PKW Opel Zafira beim Einparken in die Schaufensterfrontscheibe der Oldenburgischen Landesbank in der Drostenstraße. Eine Scheibe eines Büroraumes wurde dabei zerstört. Glücklicherweise wurden weder Angestellte noch Kunden verletzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell