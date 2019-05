Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Werkzeug und Geschirr aus Keller geklaut

Kaiserslautern (ots)

Einbrecher sind in den vergangenen Tagen in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Parkstraße eingedrungen. Wie die Täter ins Haus kommen konnten, ist bislang unklar. Am Sonntagabend wurde von Bewohnern festgestellt, dass Unbefugte die Kellerräume geöffnet und dabei die Schlösser beschädigt haben. Aus den einzelnen Abteilen wurden diverse Gegenstände gestohlen, darunter eine Fräsmaschine, eine Schlagbohrmaschine, ein Kaffeeservice, ein Teeservice, eine Bohrmaschine und eine Schleifmaschine. Der Gesamtschaden summiert sich auf einen vierstelligen Euro-Betrag.

Täterhinweise gibt es derzeit nicht. Die genaue Tatzeit ist unklar.

Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, die möglicherweise Beute aus dem Haus getragen und abtransportiert haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 mit der Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße in Verbindung zu setzen. | cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell