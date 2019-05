Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Doppelter Totalschaden

Eulenbis (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Beim Ausparken hat ein Autofahrer am Sonntagmorgen in Eulenbis einen Unfall ausgelöst und dabei sozusagen einen doppelten Totalschaden verursacht. Der Mann wollte gegen 8.40 Uhr in der Pfeifertalstraße mit seinem Toyota rückwärts aus seiner Hofeinfahrt fahren - dabei prallte er allerdings einem Chevrolet, der gerade in Richtung Pfeifermühle vorbeifahren wollte, in die Beifahrerseite.

Beide Fahrzeuge wurden dabei beschädigt; sie blieben zwar fahrbereit, allerdings ist bei beiden von einem wirtschaftlichen Totalschaden auszugehen. Der Chevrolet-Fahrer zog sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu. | cri

