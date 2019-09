Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Täter nach Überfall auf Discounter festgenommen

Recklinghausen (ots)

Heute, gegen 10.20 Uhr, ging ein 33-jähriger Mann eine 32-jährige Kassiererin in der Filiale eines Discounters auf der Osterfelder Straße an, schubste sie zur Seite und nahm Geld aus der Kasse. Mit der Beute flüchtete er. Bei der Fahndung konnte der Täter kurze Zeit später am Berliner Platz angetroffen und festgenommen werden. Er wurde zur Wache gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

