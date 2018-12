POL-BI: Dreiste Einbrecher werden von Hausbewohnern überrascht

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld-Schildesche-

Am Montag, den 10.12.2018, erwischten Hausbewohner zwei Einbrecher an der Straße Am Poggenbrink auf frischer Tat.

Gegen 17:50 Uhr betraten zwei Männer ein Grundstück an der Straße Am Poggenbrink. Als sie sich an der Terrassentür des Hauses zu schaffen machten, überraschten die Bewohner sie. Ohne Beute flüchtete das Einbrecher-Duo über die Straße Am Kattenkamp in Richtung Ditfurthstraße.

Die Zeugen beschrieben die Tatverdächtigen als circa 20 bis 22 Jahre alt, ungefähr 180 cm groß, schlank, mit dunklen Haaren, mit leichtem Dreitagebart und dunkel gekleidet. Einer trug eine wattierte Daunenjacke, der andere eine schlichte Jacke. Ein Täter hatte eine auffällig große "Knollennase".

Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten in der Nachbarschaft einen weiteren Einbruchsversuch in ein Wohnhaus fest.

In der Margaretenstraße und in der Straße Liethstück gelang es Einbrechern jeweils über ein Fenster in eine Wohnung einzusteigen. Nach der Durchsuchung der Räume und Schränke entkamen die Täter unerkannt.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter 0521/545-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Pressestelle

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld





Achim Ridder (AR), Tel. 0521/545-3020

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3232

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023



https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell