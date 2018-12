POL-BI: 25 Tonnen Getreide ergossen sich nach einem Unfall auf der A2

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld - Am Montag, den 10.12.2018, gegen 09:30 Uhr ereignete sich auf der A2 zwischen den Anschlussstellen Bad-Eilsen und Veltheim in Fahrtrichtung Dortmund ein Unfall mit schwerem Sachschaden und erheblichen Verkehrsstörungen.

Aufgrund eines Verkehrsunfalls zwischen der Anschlussstelle Porta Westfalica und dem Autobahnkreuz Bad Oeynhausen kam es bereits am Morgen zu einem Stau von circa 10 Kilometern Länge. Ein 48-jähriger Ukrainer fuhr mit seinem mit Getreide beladenen Lkw auf dem rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Dortmund. Trotz mehrfacher Hinweise auf den Stau mittels Verkehrsregelungsanlage bemerkte er das Stauende zu spät. Er versuchte nach links auszuweichen und kollidierte mit dem am Stauende befindlichen Lkw-Gespann eines 58-jährigen Tschechen. Bei dem Zusammenstoß riss die rechte Ladebordwand des Getreide-Lkw auf und 25 Tonnen Getreide ergossen sich über alle drei Fahrstreifen. Der Getreide-Lkw kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Das Gespann des Tschechen war mit Holz beladen und kam auf dem Seitenstreifen zum Stillstand.

Beide Fahrer blieben unverletzt, ihre Sattelzüge waren allerdings nicht mehr fahrbereit. Eine Vollsperrung der A 2 in Fahrtrichtung Dortmund wurde eingerichtet. Aufgrund des schnell aufbauenden Staus ist der Verkehr an der Anschlussstelle Bad-Eilsen durch die Autobahnmeisterei abgeleitet worden.

Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50.000EUR

An der Unfallstelle waren zwei Kehrmaschinen der Autobahnmeisterei im Einsatz.

Das Abschleppen der beiden Lkw-Gespanne und die Säuberung der Fahrbahn dauern aktuell noch an. Es ist daher mit anhaltenden Verkehrsstörungen bis in den Nachmittag zu rechnen.

