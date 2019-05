Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Einbruch in Bäckerei Nordstemmen/Rössing - Bahnhofstraße

Hildesheim (ots)

In der Zeit von Samstag, 11.05.19, 12:10 Uhr bis Sonntag, 12.05.19, 06:30 Uhr, wurde versucht in eine Bäckerei in der Bahnhofstraße in Rössing einzubrechen. Der oder die Täter scheiterten an der Tür. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt unter 05066-9850 zu melden.

