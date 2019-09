Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Geräte gestohlen

Gronau (ots)

Monitore und Computer haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch aus Büroräumen in Gronau entwendet. Die Täter waren in das Gebäude an der Bahnhofstraße eingedrungen, wo sie die Büros von zwei Firmen durchsuchten.

Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

