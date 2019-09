Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Überholter Wagen kommt von Fahrbahn ab

Rhede (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat in Rhede sein Überholmanöver mit einem Hupen begleitet und damit einen Unfall ausgelöst. Das Geschehen spielte sich gegen 15.15 Uhr auf der Barloer Straße im Ortsteil Vardingholt ab: Ein 77-Jähriger war dort mit seinem Wagen in Richtung Rhede unterwegs. Ein kleiner schwarzer Pkw fuhr nach seinen Angaben zunächst in einer Kurve dicht auf, überholte anschließend und hupte auf gleicher Höhe. Dabei erschrak der Bocholter, bremste ab und geriet zunächst auf den Grünstreifen und landete schließlich im angrenzenden Straßengraben. Die beiden Insassen des anderen Fahrzeugs hätten daraufhin nur gelacht und seien weitergefahren. Der Fahrer war circa 20 bis 25 Jahre alt.

Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Markus Hüls

Telefon: 02861-900-2203

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell