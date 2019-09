Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken -Erstmeldung- Brand eines Dachstuhls auf der Heidener Straße

Borken (ots)

Derzeit brennt ein Dachstuhl in voller Ausdehnung in einem Wohngebiet an der Heidener Straße. Rettungskräfte sind im Einsatz. Es wird nachberichtet. Die Heidener Straße wurde auf Grund der Löscharbeiten komplett gesperrt.

