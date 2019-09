Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Pedelec-Fahrerin leicht verletzt

Borken (ots)

Eine Pedelec-Fahrerin hat sich bei einem Unfall am Mittwoch um 17.15 Uhr in Borken leichte Verletzungen zugezogen. Die 63 Jahre alte Frau war auf dem Radweg der Weseler Landstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. Als sie die Kreuzung Hawerkämpe passierte, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Pkw eines 36-Jährigen. Der Coesfelder, hatte ebenfalls die Weseler Landstraße befahren und die Pedelec-Fahrerin übersehen, als er nach rechts in die Hawerkämpe abbog. Die Borkenerin stürzte zu Boden und verletze sich leicht. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

