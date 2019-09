Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zigaretten aus Kiosk gestohlen

Bocholt (ots)

Einbrecher hatten in der Nacht zum Donnerstag gegen 00.50 Uhr die Eingangstür zu einem Kiosk auf der Hindenburgstraße in Bocholt aufgehebelt. Nachdem der Einbruchalarm losging, entdeckte der Wachdienst die offene Tür. Die Täter waren bereits geflüchtet. Bei der Diebesbeute handelt es sich ausschließlich um Zigaretten. Die Kriminalpolizei sicherte die Spuren. Hinweise an die Polizei in Bocholt unter Tel. (02781) 2990.

