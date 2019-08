Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Angebranntes Essen löst Einsatz für Feuerwehr und Polizei aus.

Schwerin (ots)

Am 13.08.2019, gegen 18:53 Uhr, wurde die Feuerwehr mit einem Löschzug in die Willi-Bredel-Straße in der Schweriner Weststadt gerufen. Die Brandmeldeanlage einer 3-Raum-Wohnung hatte ausgelöst. Beim Begehen des Mehrfamilienhauses trat bereits Rauch unter der Wohnungstür der Wohnung im 3. OG hervor. Die Tür wurde notgeöffnet. Schnell war klar, warum der Brandmelder ausgelöst hatte. Auf dem Herd stand ein Topf mit mittlerweile angebranntem Essen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr entstand weder Personen- noch Sachschaden. Die Wohnung wurde belüftet und ist wieder bewohnbar. Bis zum Abschluss der Maßnahmen von Feuerwehr und Polizei kehrte die 78-jährige alleinige Bewohnerin nicht zu ihrer Wohnung zurück. Sandra Reinke Polizeihauptkommissarin Polizeihauptrevier Schwerin

