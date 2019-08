Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall - Radfahrer leicht verletzt

Northeim (ots)

Northeim, westliche Entlastungsstraße - Montag, 12.08.2019, 12.00 Uhr

NORTHEIM (fal) - Am Montag gegen 12.00 Uhr kam es auf der westlichen Entlastungsstraße in Höhe der Sürlingswiesen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. An seinem Fahrrad und einem Pkw entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 1.500 Euro.

Ein 30 Jahre alter Autofahrer aus dem Landkreis Eichsfeld war parallel zur westlichen Entlastungsstraße auf dem Feldweg Am Horlingsgraben unterwegs. In Höhe der Sürlingswiesen bog er in Richtung der Umgehungsstraße ab. Hierbei überfuhr er den Radweg der westlichen Umgehungsstraße. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Rennrad eines 21-Jährigen aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck, der auf dem Radweg in Richtung Sollingtorkreisel unterwegs war.

