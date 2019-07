Polizei Münster

POL-MS: 132 Zaunelemente im Wert von 39.600 entwendet - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Unbekannte entwendeten in der Zeit vom 2. Juli bis Dienstag, dem 16. Juli, 132 Zaunelementen an der Thierstraße in Hiltrup.

Bisherige Ermittlungen ergaben, dass die Diebe das Schloss der Schranke zum Außengelände des Umspannwerks knackten und mit einem Fahrzeug hineinfuhren. Anschließend demontierten sie mit einem Spezialwerkzeug die Zaunelemente und luden diese auf die Ladefläche eines Lkw oder eines Anhängers. Die Beute hat einen Wert von 39.600 Euro.

Möglicherweise haben Zeugen etwas bemerkt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

