Polizei Münster

POL-MS: Abbiegeunfall - Radlerin leicht verletzt

Münster (ots)

Am Mittwochnachmittag (17.07., 15.47 Uhr) wurde eine Radfahrerin bei einem Abbiegeunfall an der der Kreuzung Zum Rieselfeld Ecke Kanalstraße verletzt. Ein 25-Jähriger war mit seinem Opel auf der Straße Zum Rieselfeld unterwegs. Er fuhr in den Kreuzungsbereich ein, um nach links in die Kanalstraße einzubiegen. Beim Abbiegen sah er eine vorfahrtberechtigte Radfahrerin, die von der Kanalstraße nach rechts in die Straße Zum Rieselfeld einbiegen wollte, zu spät und stieß gegen ihr Vorderrad. Die 55-Jährige verlor dadurch das Gleichgewicht und stürzte zu Boden. Sie erlitt einen Schock und wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Rettungskräfte behandelten die Frau vor Ort.

Verfasserin: Benita Giehler

