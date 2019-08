Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: PKW rammt Streifenwagen während Verkehrskontrolle in Lübtheen

Lübtheen (ots)

In den Abendstunden des 11.08.2019 beabsichtigten Polizeibeamte des Polizeireviers Hagenow einen PKW einer Verkehrskontrolle in der Ortslage Lübtheen zu unterziehen. Zu diesem Zwecke wurden ihm entsprechende Anhaltesignale gegeben. Zunächst hielt der Fahrer sein Fahrzeug an, beabsichtigte dann aber plötzlich sich der Kontrolle zu entziehen und fuhr davon. Die Beamten verfolgten das Fahrzeug mit eingeschaltetem Sondersignal und Martinshorn. Als der PKW-Fahrer plötzlich von der Straße Kirchplatz auf die Salzstraße abbog, rammte er dabei den Funkstreifenwagen, stieß gegen einen parkenden PKW Kia und kam zum Stehen. Der Unfallfahrer versuchte fußläufig zu flüchten konnte aber durch die ihn verfolgenden Beamten festgenommen werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden mit einer Gesamtschadenshöhe von 3.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Der 33-jährige, aus Neu Kaliß stammende Mann stand zum Zeitpunkt des Vorfalls unter Einwirkung von berauschenden Mitteln und ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen ihn wurden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Im Auftrag Theresa Seifert Polizeipräsidium Rostock, Einsatzleitstelle

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell