Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Aufhebung der Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten 38-Jährigen aus Plau

Plau am See (ots)

Der seit dem 08.08.2019 in Plau am See als vermisst gemeldete 38-jährige Mann wurde aufgefunden. Der Mann konnte nach einem Hinweis aus der Öffentlichkeit wohlbehalten in der Nähe von Crivitz angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung der Suchmaßnahmen und bittet um Löschung aller mit der Fahndungsausschreibung veröffentlichen Daten und Bildern des Gesuchten. Im Auftrag Christian Eckermann Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock, Einsatzleitstelle

