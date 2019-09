Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Gefährlicher Überholvorgang mit Unfall - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Montag, 02.09.19, gegen 18 Uhr, befuhr ein Citroen-Fahrer die Franz-Ehret-Straße in Brombach in Richtung der Schopfheimer Straße. Kurz nach dem Bahnübergang soll er hier durch einen Renault mit überhöhter Geschwindigkeit überholt worden sein. Aufgrund von nahendem Gegenverkehr musste der Citroen-Fahrer seinen Wagen nach rechts lenken und prallte gegen einen Bordstein. Hierdurch wurde das Fahrzeug leicht beschädigt. Eine Mitfahrerin im Citroen erlitt durch den Aufprall Rückenschmerzen. Der Renault setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen Renault mit Lörracher Kennzeichen gehandelt haben. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen, insbesondere den Autofahrer, der dem Überholer im Gegenverkehr entgegengekommen sein soll.

