POL-FR: Lkrs. Breisgau-Hochschwarzwald/ Neuenburg: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht - Rollerfahrer nach Sturz in Krankenhaus

Am gestrigen Montagmorgen, 02.09.2019, befuhr ein 56jähriger Rollerfahrer kurz nach 09:00 Uhr die L134/ Neuenburg.

An der Einmündundung Westtangente/ Im Grün bog ein älterer schwarzer VW Golf von der Straße "Im Grün" auf die Westtangente ab und missachtete hierbei nach Angaben des Rollerfahrers dessen Vorfahrt, weshalb dieser stark abbremsen musste.

Der 56-Jährige gab an daraufhin dem Golf weiter in Richtung L134 gefolgt zu sein, um ihn hupend auf die Vorfahrtsverletzung aufmerksam zu machen. Hierauf bremste der Golf-Fahrer sein Auto abrupt ab, weshalb der Rollerfahrer stark abbremsen musste und zu Fall kam. Durch den Sturz zog sich der Mann erhebliche Verletzungen in Form von Brüchen und Prellungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Golf-Fahrer habe die Unfallstelle daraufhin ohne anzuhalten verlassen.

Das Polizeirevier Müllheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können sich unter Tel: 07631-17880.

