Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: 69-jähriger Pedelec-Fahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Schwer verletzt wurde am Samstagnachmittag (31. August) ein 69-jähriger Pedelec-Fahrer beim Zusammenstoß mit einem Auto an der Kreuzung Freiburger Straße/ Industriestraße/ Stahlhofstraße. Nach den bisherigen Ermittlungen des Freiburger Verkehrsunfalldienstes missachtete eine 89-jährige Autofahrerin gegen 15 Uhr auf der Freiburger Straße fahrend das Rotlicht an der Kreuzung. Der auf der Industriestraße heranfahrende E-Bike-Fahrer wurde von dem Pkw Skoda erfasst und stürzte zu Boden. Obwohl er ordnungsgemäß einen Helm trug, erlitt er schwere Verletzungen. Die Unfallermittlungen dauern an. Zeugen des Unfalls, die bisher der Polizei nicht bekannt sind, werden gebeten, sich unter Telefon 0761/882-3100 bei der Verkehrspolizei in Freiburg zu melden.

