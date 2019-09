Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: 29-jähriger Pkw-Fahrer entfernt sich unerlaubt von Unfallstelle - Festnahme

Freiburg (ots)

Nach einer Unfallflucht widerstandslos festgenommen werden konnte ein Pkw-Fahrer in der Nacht von Samstag, 31.08.2019, auf Sonntag in der Lichtenbergstraße in Freiburg.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 29-Jährige gegen 23.05 Uhr die Straße "Am Bischofskreuz" in südliche Richtung, als er beim Abbiegen nach rechts in die Lichtenbergstraße vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung und nicht angepasster Geschwindigkeit einen geparkten Pkw streifte und gegen einen ebenfalls geparkten Lkw prallte. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend zu Fuß in eine nahegelegene Wohnung, wo er später festgenommen wurde.

Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8.600 Euro. Die Verkehrspolizei führt die weiteren Ermittlungen.

