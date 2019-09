Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bötzingen - Pkw überschlägt sich innerorts

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 01.09.2019, um 00:18 Uhr überschlug sich ein Pkw in der Schloßmattenstraße in Bötzingen und blieb auf dem Dach liegen, nachdem er zuvor mit einem Baum und einer Straßenlaterne kollidiert war. Der 19-jährige Fahrer hatte offensichtlich nicht nur eine viel zu hohe Geschwindigkeit gewählt, sondern war auch noch alkoholisiert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,42 Promille. Im Laufe der Ermittlungen des Polizeireviers Breisach stellte sich heraus, dass der junge Mann gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und es sich bei dem nun völlig zerstörten Pkw um den Firmenwagen seiner Mutter handelte, welche von der heimlichen Fahrt ihres Sohnes nichts wusste. Dieser wurde zur Behandlung der glücklicherweise nur leichten Verletzungen in die Uni-Klinik Freiburg verbracht, wo auch eine Blutentnahme zur genauen Alkoholbestimmung erfolgte. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug liegt bei ca. 20.000 Euro. Bei der Staatsanwaltschaft Freiburg wird eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis und unbefugter Ingebrauchnahme eines Kraftfahrzeuges vorgelegt.

