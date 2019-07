Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autofahrer verursacht einen Alleinunfall und legt der Polizei gefälschten Führerschein vor

Kassel (ots)

Niestetal-Heiligenrode (Stadt Kassel): Am Samstagmittag gegen 13:50 Uhr verlor ein Autofahrer auf der Landesstraße 3237 zwischen Staufenberg und Niestetal-Heiligenrode in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Pkw KIA Picanto und überschlug sich anschließend. Das Auto kam schließlich im Straßengraben auf dem Dach zum Liegen. Der 39 Jahre alte Fahrer aus Kassel hatte sich glücklicherweise nicht schwer verletzt und war vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhaus verbracht worden. Den aufnehmenden Polizeibeamten legte der Unfallfahrer einen dänischen Führerschein vor, den die Beamten in Augenschein nahmen und feststellten, dass es sich um eine Fälschung handelte. Sie fertigten gegen den Fahrer eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und da der Fahrer nicht gleichzeitig Halter des Fahrzeugs war, muss sich nun auch der Fahrzeughalter wegen Zulassen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von 2000,- Euro.

