Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel (Rothenditmold): Raubüberfall auf Spielhalle

Kassel (ots)

In der heutigen Nacht kam es zu einem Raubüberfall auf eine Spielhalle in der Philippistraße in Kassel.

Gegen 02:30 Uhr betrat ein männlicher Täter die Spielhalle und raubte unter Vorhalt eines Messers Bargeld in unbekannter Höhe.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich, ca. 175 - 180 cm groß, sehr schmale Statur, bekleidet mit dunkler Oberbekleidung, schwarzer Jogginghose und schwarzen Schuhen, bewaffnet mit einem Messer

Die weiteren Ermittlungen werden vom zuständigen Kommissariat 35 des Polizeipräsidium Nordhessen geführt. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können oder Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich unter T: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

