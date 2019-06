Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Autofahrerin übersieht Radfahrer: leicht verletzt

Nettetal-Breyell (ots)

Leicht verletzt wurde ein 69jähriger Radfahrer aus Schaag bei einem Verkehrsunfall auf der Lobbericher Straße. Der Pedelecfahrer fuhr am 18.06.2019 um 16:05 Uhr auf der Lobbericher Str. in Richtung Breyell. Eine 65jährige Autofahrerin aus Lobberich die in gleicher Richtung fuhr, übersah den Radler beim Abbiegen. Es kam zum Zusammenstoß, der Radler stürzte und kam zur ambulanten Behandlung ins Lobbericher Krankenhaus. Der Radler trug einen Helm.

