Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfallflucht am Gartencenter in Hertingshausen: Laterne stürzt auf geparktes Auto

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel): Am Mittwochnachmittag stieß, vermutlich beim Rangieren, ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem Fahrzeug eine Laterne auf dem Parkplatz eines Gartencenters an der Fuldastraße in Baunatal-Hertingshausen um, die anschließend auf ein geparktes Auto fiel und dabei Sachschaden anrichtete. Der unbekannte Fahrer flüchtete anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von insgesamt rund 5.000 Euro zu kümmern. Die Polizei sucht nun Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben und Hinweise zum Verursacher geben können.

Das 23-jährige Unfallopfer aus Niestetal parkte ihren Wagen auf dem Parkplatz des Gartencenters zwischen 14 Uhr und 14:30 Uhr. Sie bemerkte zwar als sie zum Auto zurückkam eine umgefallene Laterne, jedoch nicht den Schaden an ihrem Fahrzeug in Höhe von rund 3.000 Euro. Erst später, rund zwei Stunden danach, wurde ihr der Schaden an der rechten Fahrzeugseite und der Motorhaube bekannt und sie schaltete die Polizei ein. Die Ermittlungen auf dem Parkplatz des Gartencenters ergaben, dass dort offenbar ein Unbekannter beim Rangieren mit einem Fahrzeug die Laterne umgefahren hatte und anschließend geflüchtet war. Der Schaden an der Laterne beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Nun ermitteln die Beamten der Verkehrsinspektion Kassel wegen Verkehrsunfallflucht gegen Unbekannt. Sie bitten Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen und dem verursachenden Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

