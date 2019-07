Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schwalm-Eder-Kreis - Wohnhausbrand in Felsberg

Kassel (ots)

Am Samstag, 13.7.2019, um 17.28 Uhr, wurde der Brand eines Wohnhauses in Felsberg, in der Straße An der Stadtmauer, gemeldet. Es handelt sich hierbei um ein Einfamilienhaus im Ortskern. Der aus ungeklärter Ursache entstandene Brand schlug auf das gesamte Haus um. Der Hauseigentümer wurde durch Nachbarn über den Balkon evakuiert, die anderen Bewohner retteten sich ins Freie. Vier Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in umliegende Krankenhäuser gebracht. Nach Angaben der Feuerwehr sollen gefiederte Kleintiere in den Flammen umgekommen sein. Außer Notarzt und RTW waren 130 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Melsungen und Felsberg eingesetzt. Da das Gebäude in seiner Substanz gefährdet scheint, wird zurzeit ein Statiker zur Begutachtung hinzugezogen. Der Gesamtschaden wird auf 150.000,-EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Schwalm-Eder ermittelt zur Brandursache.

Westphal, Polizeihauptkommissar

