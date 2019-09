Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bernau: Einbruch in Hotel - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Von Samstag, 31.8.19, auf Sonntagfrüh, wurde in ein Hotel in der Todtmooser Straße in Oberlehen eingebrochen. Nach bisherigem Stand öffneten unbekannte Täter gewaltsam ein Fenster zu den Räumlichkeiten und durchsuchten diese. Neben einem Mobiltelefon wurde auch Bargeld entwendet. Die Ermittlungsgruppe Einbruch der Kriminalpolizei Waldshut-Tiengen, Tel. 07741 8316-0, hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche Angaben über verdächtige Personen oder Fahrzeuge machen können.

