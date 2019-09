Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Haslach: 61-jährige Frau bei Wohnungsbrand leicht verletzt

Freiburg (ots)

STADTKREIS FREIBURG

Nach dem Brand in einer Wohnung im Nonnenmattenweg wurde am Freitagabend (30. August), gegen 21.30 Uhr, eine 61-jährige Bewohnerin mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus verbracht. Nach den bisherigen polizeilichen Ermittlungen war im Bereich des Herdes Feuer ausgebrochen, das von der hinzugerufenen Feuerwehr rasch gelöscht werden konnte. Von der Feuerwehr wurde die 61-Jährige ins Freie verbracht und dem Rettungsdienst überstellt. Ob ein technischer Defekt oder fahrlässiger Umgang beim Kochen ursächlich für den Brand war, muss noch geklärt werden.

