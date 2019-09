Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Zeugensuche nach Körperverletzung beim Bahnhof

Freiburg (ots)

Leicht verletzt wurde ein 20 jähriger Mann bei einer Auseinandersetzung im Bereich des Bahnhofes in Schopfheim. Hier soll er am Sonntag, 01.09.19, gegen 01 Uhr, mit zwei weiteren Männern in Streit geraten sein, woraufhin er durch die beiden geschlagen und getreten worden sein soll. Das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622 66698-0, sucht Zeugen der Körperverletzung.

