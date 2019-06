Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Hilfsbereitschaft von Seniorinnen ausgenutzt, um sie zu bestehlen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Bei der Polizei Hildesheim wurden zwei Fälle bekannt, bei denen ältere Frauen Opfer des sogenannten "Zetteltricks" wurden.

Am Morgen des 12.06.2019 wurde ein Diebstahl zum Nachteil einer 90-jährigen Dame angezeigt, der sich am späten Nachmittag des Vortages ereignete und bei dem die Seniorin um mehrere Hundert Euro gebracht worden ist.

Die Tat ereignete sich am 11.06.2019, gegen 17:30 Uhr. Den Ermittlungen zufolge wurde die 90-jährige vor ihrer Haustür in der Montoirestraße von zwei älteren, kleineren, südländisch aussehenden Frauen angesprochen. Diese baten die Seniorin, eine Nachricht für eine Nachbarin auf einen Zettel zu schreiben. Die hilfsbereite Frau nahm die Unbekannten mit in ihre Küche, wo sie einen Text auf einen Zettel schrieb, der ihr diktiert worden ist. Dabei hat sich eine der Frauen offenbar aus der Küche entfernt, um die Wohnung nach Diebesgut zu durchsuchen. Kurz danach erschien eine Mitarbeiterin eines Pflegedienstes in der Wohnung, woraufhin vermutlich drei Frauen diese sofort verließen. Es scheint wahrscheinlich, dass noch eine weitere Person in die Wohnung gelassen wurde, als die Seniorin in der Küche abgelenkt worden ist.

Am nächsten Morgen stellte die 90-jährige den Verlust von zwei Metallkassetten aus ihrem Schlafzimmer fest. In einer der Kassetten bewahrte die Seniorin einen mittleren, dreistelligen Geldbetrag auf. Eine genaue Beschreibung der Frauen liegt momentan noch nicht vor.

Ein ähnlicher gelagerter Fall ereignete sich bereits am 06.06.2019, gegen 14:30 Uhr, in der Wiesenstraße. Dabei traf eine 80-jährige Frau vor ihrer Wohnung im Hausflur eines Mehrfamilienhauses auf eine ihr unbekannte, weibliche Person. Auch diese bat darum, dass die Seniorin etwas auf einem Zettel notiert. Nachdem die 80-jährige ihre Wohnung aufgeschlossen hatte, soll die Unbekannte mit in die Wohnung gekommen sein. Als sich beide Frauen in der Küche aufhielten, bemerkte die Wohnungsinhaberin, dass sich eine weitere weibliche Person in ihrer Wohnung aufhielt. Kurz darauf verließen die fremden Frauen die Wohnung.

Nachdem die Frauen weg waren, bemerkte die 80-jährige das Fehlen von Schmuck sowie einer Metallkassette, in der sich ein mittlerer, vierstelliger Geldbetrag befand.

Zur Beschreibung einer der beiden Frauen liegt folgendes vor: Ca. 40 Jahre alt - schwarze Haare, zu einem Knoten zusammengebunden - schwarz-weiß geringelter Pullover - südosteuropäisches Aussehen.

Zeugen, denen die Frauen aus der Montoirestraße oder der Wiesenstraße eventuell aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 zu melden.

Ferner möchte die Polizei aus gegebenem Anlass vor dem sogenannten "Zetteltrick" warnen. Angehörige lebensälterer Menschen werden darum gebeten, mit diesen sowohl über dieser Masche als über das Auftreten falscher Handwerker, falscher Polizeibeamter oder den "Enkeltrick" zu sprechen.

