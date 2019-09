Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Motorradfahrer nach Sturz schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstag, 31.08.19, gegen 11 Uhr, stürze ein 30 jähriger Motorradfahrer auf der L135 zwischen Kandern und Weitenau. Der Mann verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über seine Maschine und schleuderte in die Leitplanke. Hierbei verletzte sich der Fahrer schwer. Er wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

