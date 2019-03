Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Autobahn 3; 1) Falsche Polizeibeamte // 2) Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Mogendorf / Neustadt/Wied (ots)

1) Am Samstagabend, gegen 22:20 Uhr, hatte der 50-jährige serbische Geschädigte mit seinem Pkw in der Zufahrt zur Autobahn 3 in Richtung Frankfurt/Main an der Anschlussstelle Ransbach-Baumbach angehalten, um sich seiner Jacke zu entledigen. Währenddessen habe ein schwarzer Pkw (Mercedes, Limousine) vor dem Fahrzeug des Geschädigten angehalten und eine männliche Person sei an das Seitenfenster des Geschädigten herangetreten. Die Person habe sich, unter Vorhalten eines Ausweises, als Polizeibeamter zu erkennen gegeben und nach Drogen, Alkohol und Bargeld gefragt. Ebenfalls habe die Person nach dem Fahrzeugschlüssel des Geschädigten verlangt. Nachdem dieser 2500 Euro an Bargeld und den Fahrzeugschlüssel ausgehändigt hatte, sei die Person auf der Beifahrerseite des schwarzen Mercedes eingestiegen und davon gefahren. Der Geschädigte berichtet, dass während des beschriebenen Tatherganges ein weißer Porsche SUV abgesetzt hinter der Tatörtlichkeit gewartet habe und diese gemeinsam mit dem Mercedes verlassen habe. Der Geschädigte hatte zuvor auf dem Gelände des Autohofes an der Anschlussstelle Ransbach-Baumbach getankt. 2) Ebenfalls in der Nacht zum Sonntag, um 23:49 Uhr, war es auf der Autobahn 3 in der Gemarkung Neustadt/Wied in Richtung Köln zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 27-jähriger Fahrzeugführer aus dem Kreis Neuwied hatte aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Pkw verloren und war mit dem Heck eines 47-jährigen Belgier zusammengestoßen. Der Unfallversucher kam nach rechts von der Fahrbahn ab und nach Kollision mit der Schutzplanke auf dem rechten der drei Fahrstreifen zum Stehen. Der Unfallgegner verlor ebenfalls die Kontrolle über seinen Pkw, kollidierte mit der Mittelschutzplanke und kam entgegen der Fahrtrichtung auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Beide Fahrzeug wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Sowohl der 47-jährige Belgier, als auch dessen Beifahrer wurde leicht verletzt. Auch der Unfallverursacher trug leichte Verletzungen davon. Zudem wurde bei ihm eine Atemalkoholkonzentration von 1,52 Promille festgestellt. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Die Autobahn in Richtung Köln musste für die Dauer der Unfallaufnahme und der anschließenden Bergungsmaßnahmen für 1,5 Stunden gesperrt werden.

