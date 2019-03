POL-VDKO: Ladungsdiebstahl von ca. 200 Paar Schuhen - Nachtrag

Verkehrsdirektion Koblenz

Parkplatz Märker Wald, 56317 Urbach (ots)

Aufgrund von Presseanfragen bezüglich Lichtbildern zum Ladungsdiebstahl in der Nacht vom 05. auf den 06.03.2019 auf dem Parkplatz Märker Wald, BAB 3 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main, werden anbei zwei Lichtbilder für alle interessierten Pressevertreter bereitgestellt.

