Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weilheim/Remetschwiel und Höchenschwand: Opferstockaufbrüche - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Samstag, 31.08.19, wurde aus der Florian Kapelle in Weilheim-Remetschwiel gemeldet, dass der im Boden verschraubte Opferstock aus der Verankerung gerissen wurde und man versucht hatte, das Vorhängeschloss aufzubrechen. Die gelang der unbekannten Täterschaft offensichtlich nicht, weshalb es hier lediglich beim Sachschaden von mehreren hundert Euro blieb. Ebenso wurde von Freitag, 30.08.19, auf Samstag in der Marienkapelle in Höchenschwand versucht den in der Wand verbauten Opferstock aufzubrechen. Auch hier blieb es beim Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Ein Tatzusammenhang ist anzunehmen. Das Polizeirevier Bad Säckingen, Tel 07761 934-0, und der Polizeiposten St. Blasien, 07672 92228-0, haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen, welche verdächtige Personen oder / und Fahrzeuge gesehen hatten.

