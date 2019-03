POL-ME: Personen- und Sachschaden nach Rotlichtverstoß - Wülfrath - 1903050

Polizei Mettmann

Personen- und Sachschaden nach Rotlichtverstoß - Wülfrath - 1903050

Mettmann

Am Donnerstagmittag des 07.03.2019, gegen 12.55 Uhr, befuhr eine 59-jährige Frau aus Wülfrath, mit ihrem blauen PKW Opel Meriva, die innerstädtische Mettmanner Straße (L 403), aus Richtung Innenstadt kommend, in Fahrtrichtung Mettmann. An der beampelten Einmündung Alte Ratinger Landstraße beachtete sie nach Aussagen unbeteiligter Zeugen nicht das Rotlicht der dortigen Ampel für ihre Fahrtrichtung. Dadurch kam es im Einmündungsbereich zur schweren Kollision mit dem grauen PKW VW Caddy einer 63-jährigen Frau aus Wülfrath, welche gerade als Linkabbiegerin bei Grünlicht in die Mettmanner Straße einbog.

Bei der Kollision wurden die Opel-Fahrerin schwer, die VW-Fahrerin leicht verletzt und deshalb mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert. An den beiden schwer beschädigten Unfallfahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von mindestens 10.000,- Euro. Sie wurden von einem örtlichen Unternehmen geborgen und abgeschleppt.

Für die Dauer der Bergungs-, Rettungs-, Unfallaufnahme- und Aufräumarbeiten wurde die Unfallstelle für ca. 70 Minuten komplett gesperrt, der Verkehr um- bzw. abgeleitet. Dadurch kam es zu entsprechenden Verkehrsstörungen auf der Hauptverkehrsstraße (L 403) und im Wülfrather Innenstadtbereich.

